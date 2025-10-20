Минобороны сообщило о занятии Ленино в ДНР

Российские войска продвинулись на границе с Днепропетровской областью

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Ленино в ДНР.

Речь идет о селе, расположенном на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. В 2022 году украинские власти переименовали его в Молодецкое.

В минувшие выходные Минобороны сообщило о занятии подразделениями группировки «Центр» населенного пункта Чунишино к югу от Красноармейска (Покровска).

Материал дополняется.