Минобороны сообщило о занятии Ленино в ДНР
Российские войска продвинулись на границе с Днепропетровской областью
Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Ленино в ДНР.
Речь идет о селе, расположенном на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. В 2022 году украинские власти переименовали его в Молодецкое.
В минувшие выходные Минобороны сообщило о занятии подразделениями группировки «Центр» населенного пункта Чунишино к югу от Красноармейска (Покровска).
Материал дополняется.