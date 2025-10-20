 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Гидрометцентр: в Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого тумана в период с 21:00 мск 20 октября до 9:00 мск 21 октября, следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа Гидрометцентра.

«В отдельных районах [Московской] области ночью и утром 21 октября ожидается туман», — говорится в тексте предупреждения.

В МЧС ранее предупредили, что 20 октября 2025 года в Москве сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Днем, по данным МЧС, температура воздуха составит 7–9 °С, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер усилится до 5–10 м/с.

Желтый уровень погодной опасности означает возможные неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ране Гидрометцентр сообщал о желтом уровне погодной опасности из-за тумана в Москве и Подмосковье 6 октября. Октябрьский туман в Москве прогнозировали также на 7 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Московская область туман «желтый» уровень опасности Гидрометцентр
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировала смену тумана на дожди в Москве
Общество
МЧС предупредило о тумане и снижении видимости в Москве
Общество
В Москве спрогнозировали туман второй день подряд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
ФСБ предложила передать ей контроль за регистрацией шпионских средств Политика, 13:01
Акции владельца Gucci выросли после сделки с L'Oreal на €4 млрд Инвестиции, 12:56
Россиянин утонул в первый день семейного отдыха на Пхукете Общество, 12:54
Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа с оговорками Политика, 12:54
Названы сроки появления китайского кроссовера Rox Adamas в России Авто, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки Политика, 12:49
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта Политика, 12:45
Ставки по рыночной ипотеке немного выросли за неделю Недвижимость, 12:44
Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Трампа Политика, 12:44
Задержанный после визита в Россию британец заявил, что боится ехать домой Политика, 12:41
Минобороны сообщило о занятии Ленино в ДНР Политика, 12:40
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 12:39
Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково Общество, 12:38