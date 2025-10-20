В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого тумана в период с 21:00 мск 20 октября до 9:00 мск 21 октября, следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа Гидрометцентра.

«В отдельных районах [Московской] области ночью и утром 21 октября ожидается туман», — говорится в тексте предупреждения.

В МЧС ранее предупредили, что 20 октября 2025 года в Москве сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Днем, по данным МЧС, температура воздуха составит 7–9 °С, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер усилится до 5–10 м/с.

Желтый уровень погодной опасности означает возможные неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ране Гидрометцентр сообщал о желтом уровне погодной опасности из-за тумана в Москве и Подмосковье 6 октября. Октябрьский туман в Москве прогнозировали также на 7 октября.