В Москве спрогнозировали туман второй день подряд
Жителей Москвы во вторник, 7 октября, второй день подряд будут ждать облачная погода, туман, морось, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
Утром и днем температура в Москве будет колебаться в районе 11–13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7–9 градусов. В столице ожидается восточный ветер со скоростью 1 м/c. Атмосферное давление будет составлять 752–754 мм ртутного столба. Влажность — около 90%.
«В течение дня синоптическая ситуация будет обусловлена барической седловиной. Ожидается преобладание облачной погоды, местами возможен слабый дождь, морось, дымка, утром очаги туманов. <…> До конца недели сырой и относительно теплый характер метеоусловий существенно не изменится, лишь на градус-другой похолодает», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
В Гидрометцентре России предупредили, что туман в столице сохранится до 9:00. Местами ожидается ухудшение видимости до 200–780 м.
