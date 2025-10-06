 Перейти к основному контенту
0

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В столичном регионе до утра вторника будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Туман. Период предупреждения с 21:00 6 октября до 9:00 7 октября. Местами ожидается туман с ухудшением видимости 200–780 м», — говорится в сообщении. Режим действует в Москве и Московской области.

Днем в понедельник столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал быть внимательными на дорогах из-за дождя и предупредил о вероятных затруднениях в движении в вечернее время. «В городе местами идет дождь — не отвлекайтесь на телефон во время движения, — говорится в сообщении, которое цитирует пресс-служба столичного дептранса. — По возможности используйте городской транспорт для поездок. Будьте внимательны и аккуратны за рулем: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров».

Напряженный трафик в вечерние часы может быть на Садовом кольце в районе Таганской площади, внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Савеловской эстакады и на внутренней стороне ТТК в районе Трофимовской эстакады, уточнили в ЦОДД.

