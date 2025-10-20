 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Захарова заявила о подрывных действиях ЕС из-за саммита Путина и Трампа

Захарова: ЕС перешел к подрывным действиям из-за саммита Путина и Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Страны Евросоюза перешли к «активным подрывным действиям» в преддверии переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, надеясь сорвать «мирные устремления» по урегулированию украинского кризиса. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что они [европейские страны] делают все для эскалации конфликта, как они это делали в 2022 году», — сказала она. По ее словам, страны ЕС «хотят сорвать любые мирные устремления».

В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Захарова заявила, что ЕС активизировали, по ее выражению, «подрывные действия» на фоне предстоящего саммита в Будапеште и мирных инициатив российской и американской сторон. Она отметила, что это проявляется в виде заявлений европейских лидеров, граничащих с угрозами.

Встреча Путина и Трампа пройдет в венгерской столице. Ее анонсировали по итогам телефонного разговора двух президентов, который состоялся 16 октября. После него Трамп заявил, что саммит состоится в течение двух недель. По словам американского лидера, предстоящий саммит будет посвящен окончательному урегулированию.

El Pais со ссылкой на несколько источников сообщил, что чиновники ЕС в частном порядке называют будущий саммит в Будапеште «политическим кошмаром». По данным газеты, проведение встречи в венгерской столице поставит остальных европейских лидеров, а также высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение.

Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
