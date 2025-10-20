Трамп поднялся на борт самолета по короткому трапу из-за угрозы покушения

Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего самолета при помощи короткой лестница из-за угрозы покушения, сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.

Меры безопасности в международном аэропорту Палм-Бич, откуда вылетал Трамп, усилили после обнаружения секретной службой подозрительной охотничьей вышки вблизи авиагавани.

С вышки, как отмечает телеканал, открывался прямой обзор на борт республиканца, и потенциально она могла использоваться как позиция для снайпера. Директор ФБР Каш Патель заявил, что ведомство ведет расследование.

В июле 2024 года в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелили. Его пытался застрелить 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка ликвидировали на месте, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. Трамп, будучи тогда кандидатом в президенты, почти не пострадал — пуля задела его ухо. Однако погиб один зритель — участник митинга, еще двое получили ранения.

В сентябре 2024 года на Трампа покушались во второй раз во Флориде. В тот день он находился в одном из гольф-клубов, у территории которого агенты Секретной службы заметили торчащий из кустов ствол автомата. Они открыли стрельбу и предотвратили покушение, политик не пострадал. В покушении обвинили Райана Уэсли Рута, он не признал вину.



В сентябре влиятельный праворадикальный активист и сторонник Трампа Чарли Кирка погиб в результате покушения. В него выстрелили во время выступления в одном из университетов штата Юта. В убийстве обвиняется 22-летний Тайлер Робинсон.