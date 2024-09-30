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Покушения на Трампа ,  
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Обвиняемый во втором покушении на Трампа не признал в суде свою вину

Сюжет
Покушения на Трампа
Райан Уэсли Рут
Райан Уэсли Рут (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Обвиняемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут не признал в суде свою вину, сообщает CNN.

По данным телеканала, ему предъявили обвинения по пяти пунктам, в том числе в покушении на убийство, применении огнестрельного оружия и нападении на полицейского.

Рут не признал себя виновным ни по одному из них. Судье он сказал, что понимает, какие обвинения против него выдвинули.

Райану Руту предъявили обвинение в попытке покушения на Трампа
Политика
Райан Рут

Официальное обвинение в попытке покушения на Трампа 58-летнему Руту предъявили 24 сентября, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Покушение на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа произошло 15 сентября во Флориде. В тот день он находился в одном из гольф-клубов, у территории которого агенты Секретной службы заметили торчащий из кустов ствол автомата. Они открыли стрельбу и предотвратили покушение, политик не пострадал.

За период предвыборной кампании в США это уже второе покушение на Трампа. Первый случай произошел 13 июля в Пенсильвании. В тот день стрельбу открыл Томас Мэттью Крукс, его ликвидировали на месте агенты Секретной службы. Тогда Трамп получил ранение в ухо, поскольку в момент выстрела повернул голову в сторону и пуля прошла мимо головы.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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