В Пензенской области ввели план «Ковер»
В нескольких районах Пензенской области объявлен план «Ковер», во всем регионе действует беспилотная опасность, сообщает губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.
Позднее режим распространили на всю территорию Пензенской области, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в том числе в аэропорту Пензы.
В Росавиации вечером 19 октября также сообщили об ограничениях на полеты в аэропортах Тамбова и Саратова.
