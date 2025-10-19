В Пензенской области ввели план «Ковер»

Улицы Пензы (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В нескольких районах Пензенской области объявлен план «Ковер», во всем регионе действует беспилотная опасность, сообщает губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.

Позднее режим распространили на всю территорию Пензенской области, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в том числе в аэропорту Пензы.

В Росавиации вечером 19 октября также сообщили об ограничениях на полеты в аэропортах Тамбова и Саратова.