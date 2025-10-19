 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Тамбова приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко. В Тамбовской области объявлена воздушная тревога, говорится в приложении МЧС.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Софья Полковникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В аэропорту Тамбова приостановили полеты Политика, 20:04
Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области Политика, 20:01
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Вологодский губернатор допустил провокацию в отношении своего зама Политика, 19:38
В МВД Франции допустили, что Лувр ограбили иностранцы Общество, 19:25
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Axios узнал, что «никто не хочет» возвращаться к войне в секторе Газа Политика, 19:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Часть города в Пермском крае обесточена из-за пожара на подстанции Общество, 19:07
«Балтика» разгромила в гостях «Рубин» Спорт, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Зеленский выступил за заморозку линии фронта для переговоров Политика, 18:50
Вратарь «Алании» не стал отражать спорный пенальти в матче Второй лиги Спорт, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38