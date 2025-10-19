В аэропорту Тамбова приостановили полеты
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко. В Тамбовской области объявлена воздушная тревога, говорится в приложении МЧС.
Материал дополняется
