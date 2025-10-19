Над 12 регионами России сбили 45 дронов

За ночь с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября над регионами России перехватили и сбили 45 беспилотников, сообщает Минобороны.

12 из них уничтожены над Самарской областью, 11 — над Саратовской, по пять — над Ростовской и Воронежской областями.

Еще три дрона сбито над Крымом, по два — над Брянской и Липецкой областями, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской.

В частности, в Оренбургской области из-за атаки дронов частичные повреждения получилла инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В одном из цехов произошел пожар, его тушат. Пострадавших среди сотрудников и угрозы для жителей нет, уточнил Солнцев.

Ночью аэропорты Самары, Оренбурга и Уфы перестали принимать и отправлять рейсы. Ограничения отменены с 06:15 мк, уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко. 12 самолетов ушли на запасные аэродромы.