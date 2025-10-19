Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета из-за лодки
Представители правительства США нарушили суверенитет Колумбии в территориальных водах и совершили убийство не имевшего отношения к наркоторговле рыбака, атаковав его неисправную лодку, написал в соцсети X президент страны Густаво Петро.
«Рыбак Алехандро Карранса не имел никакого отношения к торговле наркотиками, его повседневным занятием была рыбалка», — подчеркнул глава государства, отметив, что колумбийская лодка дрейфовала из-за отказавшего двигателя.
Петро потребовал у американского правительства официальных объяснений этого инцидента.
Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении по пути в США перевозившей наркотики «огромной подводной лодки».
По его словам, спецслужбы США подтвердили, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. По оценке Трампа, в случае попадания этих наркотических веществ на территорию Соединенных Штатов могли погибнуть по меньшей мере 25 тыс. американцев.
Президент США подчеркнул, что при уничтожении подлодки не пострадал ни один американский солдат, и пообещал, что «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?