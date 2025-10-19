 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета из-за лодки

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и потребовал объяснений
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Представители правительства США нарушили суверенитет Колумбии в территориальных водах и совершили убийство не имевшего отношения к наркоторговле рыбака, атаковав его неисправную лодку, написал в соцсети X президент страны Густаво Петро.

«Рыбак Алехандро Карранса не имел никакого отношения к торговле наркотиками, его повседневным занятием была рыбалка», — подчеркнул глава государства, отметив, что колумбийская лодка дрейфовала из-за отказавшего двигателя.

Петро потребовал у американского правительства официальных объяснений этого инцидента.

Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли
Политика
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении по пути в США перевозившей наркотики «огромной подводной лодки».

По его словам, спецслужбы США подтвердили, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. По оценке Трампа, в случае попадания этих наркотических веществ на территорию Соединенных Штатов могли погибнуть по меньшей мере 25 тыс. американцев.

Президент США подчеркнул, что при уничтожении подлодки не пострадал ни один американский солдат, и пообещал, что «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов».

Плугина Ирина
Колумбия Густаво Петро США наркоторговля суверенитет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
