Общество
0

Замглавы Нефтеюганска предъявили обвинение после обысков в администрации

Первому замглавы Нефтеюганска предъявили обвинение в превышении полномочий

В отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по ХМАО. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Чиновнику вменяют ст. 286 УК. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Имя обвиняемого в ведомстве не назвали. На сайте администрации Нефтеюганска в качестве первого замглавы города обозначен Павел Гусенков.

Следствие считает, что обвиняемый причастен к продаже недвижимости, принадлежащей акционерному обществу, учредителем которого является город Нефтеюганск, по сильно заниженной цене и без должного соблюдения установленной процедуры. Преступление было совершено в 2023 году, уточнили в ведомстве.

Против бывшего банкира Ананьева возбудили новое уголовное дело
Финансы
Алексей Ананьев

Накануне, 18 сентября, в администрации Нефтеюганска прошли обыски. Ura.ru и Baza писали, что следственные действия связаны с расследованием в отношении Гусенкова. В пресс-службе администрации города сообщили РБК, что «оказывают содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий».

Гусенков родился в 1978 году в Тольятти Самарской области. Он окончил юридический институт Министерства внутренних дел России по специальности «Юриспруденция». До прихода в администрацию Нефтеюганска Гусенков работал в органах внутренних дел, прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также возглавлял ООО «Вис Север».

Виктория Хабарова, Софья Полковникова
Нефтеюганск превышение должностных полномочий уголовное дело обвинение обыски
