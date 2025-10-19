 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На заправке под Тернополем убили колумбийца

Фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернопольской области Украины произошло убийство на автозаправке, жертвой которого стал гражданин южноамериканской страны. Об этом сообщила полиция региона.

Издание «Страна.ua» в телеграм-канале уточняет, что оба участника инцидента были колумбийцами. Происшествие случилось в субботу, 18 октября, около 4:30 (совпадает с московским временем) в поселке Великие Гаи. Полиция получила сообщение о драке и по прибытии обнаружила 35-летнего мужчину со множественными ножевыми ранениями. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался на месте.

По данным Национальной полиции Тернопольской области, убийство совершил 25-летний знакомый погибшего, также являющийся гражданином одной из стран Латинской Америки. Согласно предварительной информации, между мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов.

Правоохранители задержали подозреваемого. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Иностранному гражданину предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Глава Колумбии обвинил Киев в отношении к наемникам как к низшей расе
Политика
Густаво Петро

Колумбийские граждане воюют на Украине как наемники. В начале октября журнал Semana сообщил о записанном около 40 колумбийцами на Украине обращении к президенту страны, в котором военные попросили президента содействовать их возвращению на родину, поскольку с ними плохо обращаются. Глава государства Густаво Петро призвал граждан вернуться в Колумбию, а также обвинил украинцев в отношении к ним как «к низшей расе».

Wall Street Journal писала, что Колумбия стала «золотой жилой» для вербовщиков военных для участия в конфликтах за рубежом — не только на территории Украины, но и в странах Ближнего Востока и Африки.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство Колумбия гибель Украина
Материалы по теме
В Турции убили основателя призывавшего к погромам канала «Утро Дагестан»
Общество
В Подмосковье военный убил контрактника и покончил с собой
Общество
В Армении при ограблении убили ростовского врача и ее мужа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту Политика, 14:01
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов Политика, 13:49
Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму Общество, 13:45
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи Спорт, 13:39
Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени Политика, 13:32
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах Общество, 13:17
Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА Экономика, 13:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра Общество, 13:10
Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М» Политика, 13:01
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 13:00
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира Политика, 12:53
WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS Спорт, 12:46