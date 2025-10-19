На заправке под Тернополем убили колумбийца

Фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернопольской области Украины произошло убийство на автозаправке, жертвой которого стал гражданин южноамериканской страны. Об этом сообщила полиция региона.

Издание «Страна.ua» в телеграм-канале уточняет, что оба участника инцидента были колумбийцами. Происшествие случилось в субботу, 18 октября, около 4:30 (совпадает с московским временем) в поселке Великие Гаи. Полиция получила сообщение о драке и по прибытии обнаружила 35-летнего мужчину со множественными ножевыми ранениями. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался на месте.

По данным Национальной полиции Тернопольской области, убийство совершил 25-летний знакомый погибшего, также являющийся гражданином одной из стран Латинской Америки. Согласно предварительной информации, между мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов.

Правоохранители задержали подозреваемого. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Иностранному гражданину предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Колумбийские граждане воюют на Украине как наемники. В начале октября журнал Semana сообщил о записанном около 40 колумбийцами на Украине обращении к президенту страны, в котором военные попросили президента содействовать их возвращению на родину, поскольку с ними плохо обращаются. Глава государства Густаво Петро призвал граждан вернуться в Колумбию, а также обвинил украинцев в отношении к ним как «к низшей расе».

Wall Street Journal писала, что Колумбия стала «золотой жилой» для вербовщиков военных для участия в конфликтах за рубежом — не только на территории Украины, но и в странах Ближнего Востока и Африки.