Глава Бурятии назвал причину массового отравления

На данный момент зарегистрировано 43 случая отравления, в том числе у 21 ребенка. Госпитализированы 36 человек

У троих госпитализированных после массового отравления в Бурятии обнаружен сальмонеллез, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале.

На данный момент зарегистрировано 43 случая отравления, в том числе у 21 ребенка.

Как рассказала ранее министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в больницу попали 36 человек, из них 21 ребенок в возрасте от семи до 15 лет.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла накануне вечером в Улан-Удэ из-за «готовой пищевой продукции производства ООО «Восток», она продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский». «Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести», — уточнила Лудупова.

Она призвала всех, кто употреблял продукцию торговой сети «Николаевский», в том числе шаурму, онигири, при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.

По словам Цыденова, цех, где была изготовлена продукция, закрыт. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления, пpoдyкцию изъяли из продажи.