Глава Бурятии назвал причину массового отравления
У троих госпитализированных после массового отравления в Бурятии обнаружен сальмонеллез, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале.
На данный момент зарегистрировано 43 случая отравления, в том числе у 21 ребенка.
Как рассказала ранее министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в больницу попали 36 человек, из них 21 ребенок в возрасте от семи до 15 лет.
Вспышка острой кишечной инфекции произошла накануне вечером в Улан-Удэ из-за «готовой пищевой продукции производства ООО «Восток», она продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский». «Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести», — уточнила Лудупова.
Она призвала всех, кто употреблял продукцию торговой сети «Николаевский», в том числе шаурму, онигири, при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.
По словам Цыденова, цех, где была изготовлена продукция, закрыт. Он заверил, что ситуация находится под контролем.
Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления, пpoдyкцию изъяли из продажи.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?