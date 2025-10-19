Бывшего бизнес-партнера Павла Деревянко обвинили в хищении 400 млн рублей

Павел Деревянко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего бизнес-партнера актера Павла Деревянко криптоинвестора Григория Мулузяна, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет лишения свободы). Судебное заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначено на 24 октября, следует из картотеки суда.

Мулузяну вменяют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере. Ущерб по делу оценивается в 400 млн руб., сообщает ТАСС. В апелляционном постановлении от 8 октября 2025 года говорится, что Мулузян частично признал вину и возмещает ущерб.

Следствие установило, что Мулузян организовал мошенническую схему, предлагая известным людям инвестировать в криптовалютный бизнес с гарантированной месячной доходностью 10%. Среди потерпевших — актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко, режиссер Марюс Вайсберг, боксер Алексей Семыкин и семейная пара москвичей.

По данным следствия, Деревянко передал Мулузяну более 257 млн руб., продавал имущество и даже планировал продать единственную квартиру для «спасения» совместной компании «Бии Соул». При этом некоторые договоры оформлялись как купля-продажа автомобиля по заниженной в 17 раз стоимости — суд уже признал такие сделки недействительными.

Уголовное дело против Мулузяна было возбуждено в 2023 году. С прошлого года он арестован — под стражу его заключили на стадии предварительного расследования. В июне 2025 года Пресненский районный суд по ходатайству гособвинения продлил срок ареста Мулузяна еще на полгода, до 11 декабря.