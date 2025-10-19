 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Бывшего бизнес-партнера Павла Деревянко обвинили в хищении 400 млн рублей

Павел Деревянко
Павел Деревянко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего бизнес-партнера актера Павла Деревянко криптоинвестора Григория Мулузяна, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет лишения свободы). Судебное заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначено на 24 октября, следует из картотеки суда.

Мулузяну вменяют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере. Ущерб по делу оценивается в 400 млн руб., сообщает ТАСС. В апелляционном постановлении от 8 октября 2025 года говорится, что Мулузян частично признал вину и возмещает ущерб.

Следствие установило, что Мулузян организовал мошенническую схему, предлагая известным людям инвестировать в криптовалютный бизнес с гарантированной месячной доходностью 10%. Среди потерпевших — актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко, режиссер Марюс Вайсберг, боксер Алексей Семыкин и семейная пара москвичей.

В Киеве нашли мертвым криптоблогера в Lamborghini
Общество
Фото:Национальная полиция Украины

По данным следствия, Деревянко передал Мулузяну более 257 млн руб., продавал имущество и даже планировал продать единственную квартиру для «спасения» совместной компании «Бии Соул». При этом некоторые договоры оформлялись как купля-продажа автомобиля по заниженной в 17 раз стоимости — суд уже признал такие сделки недействительными.

Уголовное дело против Мулузяна было возбуждено в 2023 году. С прошлого года он арестован — под стражу его заключили на стадии предварительного расследования. В июне 2025 года Пресненский районный суд по ходатайству гособвинения продлил срок ареста Мулузяна еще на полгода, до 11 декабря.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Павел Деревянко актер криптовалюты суд уголовное дело мошенничество
