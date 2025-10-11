 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Киеве нашли мертвым криптоблогера в Lamborghini

В Киеве нашли мертвым криптоблогера Константина Кудо
Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

В Оболонском районе Киева правоохранители обнаружили тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову в салоне автомобиля Lamborghini Urus, сообщила нацполиция Киева. Как уточняет УНИАН, речь идет о блогере Константине Ганиче (Кудо).

Смерть блогера также подтвердили в его телеграм-канале: «Константин Кудо трагически ушел из жизни. Причины устанавливаются следствием».

Украинская полиция возбудила дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство». «Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение», — сообщили в полиции.

Крипторынок обвалился после заявлений Трампа о пошлинах
Крипто

«Страна.ua» со ссылкой на знакомых криптоблогера сообщила, что незадолго до своей смерти Ганич сталкивался с давлением украинских силовиков, которые вымогали с него долю с дохода от криптоопераций.

На телеграм-канал Константина Кудо подписаны около 68 тыс. человек. У его аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) насчитывается 62,5 тыс. В описании аккаунта Ганича указано, что он сооснователь двух проектов, связанных с криптовалютой.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Киев блогеры криптовалюта Lamborghini



