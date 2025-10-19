После массового отравления в Бурятии завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в Бурятии продуктами питания из торговой сети, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Ранее местная телерадиокомпания «Ариг Ус» сообщила о госпитализации 43 человек, в том числе 18 детей.
После этого Роспотребнадзор сообщил о начале эпидрасследования. По данным ведомства, все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО «Восток» в Улан-Удэ. Они приобрели ее в различных магазинах торговой сети «Николаевский».
Больные госпитализированы в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница».
Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова уточнила, что на данный момент 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7-15 лет.
По словам Лудуповой, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести. Министр призвала обращаться за медицинской помощью всех, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», в том числе шаурму и онигири, и у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции — рвота, тошнота, жидкий стул.
СК возбудил дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей — ст. 238 Уголовного кодекса. Paбoтy пpeдпpиятия вpeмeннo пpиocтaнoвили. Пpoдyкцию кoмпaнии тaкжe cняли c пpoдaжи в ceти «Hикoлaeвcкий».
Ранее в октябре в Карелии возбудили уголовное дело из-за массового отравления школьников. 2 октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов. Врачи поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.
К расследованию обстоятельств произошедшего подключились прокуратура республики, Роспотребнадзор и региональный центр гигиены и эпидемиологии.
