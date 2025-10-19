 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

После массового отравления в Бурятии завели уголовное дело

В Улан-Удэ произошла массовая вспышка кишечной инфекции. Госпитализированы более 35 человек, в том числе дети. Все пострадавшие ели готовую продукцию компании ООО «Восток». Следователи возбудили уголовное дело
Фото: Софья Сандурская/ТАСС
Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в Бурятии продуктами питания из торговой сети, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее местная телерадиокомпания «Ариг Ус» сообщила о госпитализации 43 человек, в том числе 18 детей.

После этого Роспотребнадзор сообщил о начале эпидрасследования. По данным ведомства, все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО «Восток» в Улан-Удэ. Они приобрели ее в различных магазинах торговой сети «Николаевский».

Больные госпитализированы в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница».

Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова уточнила, что на данный момент 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7-15 лет.

По словам Лудуповой, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести. Министр призвала обращаться за медицинской помощью всех, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», в том числе шаурму и онигири, и у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции — рвота, тошнота, жидкий стул.

СК возбудил дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей — ст. 238 Уголовного кодекса. Paбoтy пpeдпpиятия вpeмeннo пpиocтaнoвили. Пpoдyкцию кoмпaнии тaкжe cняли c пpoдaжи в ceти «Hикoлaeвcкий».

Ранее в октябре в Карелии возбудили уголовное дело из-за массового отравления школьников. 2 октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов. Врачи поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

К расследованию обстоятельств произошедшего подключились прокуратура республики, Роспотребнадзор и региональный центр гигиены и эпидемиологии.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Бурятия уголовное дело отравление
