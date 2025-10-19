Береговая охрана США закупит частные самолеты для министра за $200 млн

Береговая охрана США намерена приобрести два частных самолета Gulfstream за $200 млн для транспортировки министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также других высокопоставленных чиновников ведомства и руководства самой Береговой охраны. Об этом сообщает Washington Post (WP), ознакомившись с документом.

The New York Times (NYT) пишет, что самолеты обошлись в $172 млн. По данным издания, в департаменте оправдали покупку самолетов соображениями безопасности. Однако для демократов и критиков Ноэм, пишет NYT, это стало очередным примером ее расточительности, которую они отмечали на протяжении всей ее карьеры.

По данным WP, общая стоимость, включающая оплату обучения, «специализированную покраску» и «усовершенствование салона», значительно превышает $50 млн, которые Береговая охрана запросила в мае на покупку нового самолета Gulfstream.

«Закупка новых роскошных самолетов для вашего пользования свидетельствует о том, что Береговой охране США было дано указание поставить ваш комфорт выше оперативных нужд Береговой охраны», — написала в письме Ноэм конгрессмен Роза ДеЛауро, член Демократической партии.

Согласно информации на сайте производителя самолетов, Gulfstream G700, две модели которых фигурируют в контракте, характеризуются как «вершина совершенства деловой авиации». Дальность полета самолета составляет 7750 миль, а салон — самый просторный среди всех самолетов Gulfstream, вмещающий до пяти мест.

По оценке WP, контракт на поставку самолетов является очередным случаем использования средств и активов Ноэм и Министерством внутренней безопасности для привлечения внимания. Ранее The Post писала, что что Ноэм бесплатно проживала в доме, зарезервированном для главного адмирала Береговой охраны, что, по данным газеты, демократы назвали пустой тратой военных ресурсов.