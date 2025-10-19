Глава Тульской области сообщил о еще одном сбитом беспилотнике

В Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев.



«Пострадавших нет», — уточнил глава региона. Здания и инфраструктура повреждены также не были.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Материал дополняется