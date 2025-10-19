 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россиянам напомнили о 247 рабочих и 118 выходных днях в 2026 году

В России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а самым коротким из месяцев на работе станет январь, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15», — уточнила депутат.

Парламентарий отметила, что, если к выходным дням прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, то работать россияне будут всего на 101 день больше, чем отдыхать.

Бессараб напомнила, что график отпусков должен быть сформирован не позже, чем за две недели до окончания года.

Также депутат рассказала о том, как выгоднее запланировать отпуск — так как отпускные рассчитываются с учетом среднедневного заработка и всех начислений за последние 12 месяцев, нужно брать отпуск в период, когда ему предшествовали хорошие выплаты.

«У женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, есть право заменить расчетный период на предшествующие расчетному годы, если это приведет к увеличению отпускных или пособия», — уточнила депутат.

Как россияне будут отдыхать в 2026 году. Календарь
Общество

В сентябре Минтруд заявил о готовности рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной 35 дней после ее внесения в правительство.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили о подготовке законопроекта об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней.

Согласно Трудовому кодексу, в настоящее время работник имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Госдума нерабочие дни Светлана Бессараб
Материалы по теме
Московские профсоюзы поддержали увеличение отпуска до 35 дней
Общество
Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы
Общество
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Оренбургской области газзавод загорелся после удара дронов ВСУ Политика, 06:12
Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку беспилотников Политика, 06:01
AP узнало о разочаровании украинцев встречей Трампа и Зеленского Политика, 05:54
В Госдуме предложили сдвигать начало рабочего дня зимой из-за темноты Общество, 05:28
Россиянам напомнили про перечень опасных для водителей лекарств Общество, 05:15
Россиянам напомнили о 247 рабочих и 118 выходных днях в 2026 году Общество, 04:49
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 04:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Россия и Украина обменяются посылками для пленных Политика, 04:28
В США у самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. м лопнуло лобовое стекло Общество, 04:19
Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс Общество, 04:05
Глава Тульской области сообщил об еще одном сбитом беспилотнике Политика, 03:58
В Оренбургской области ввели план «Ковер» Политика, 03:47
BFMTV узнал, где экс-президент Франции Саркози будет отбывать наказание Политика, 03:23
Вэнс опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе короля на фоне протестов Политика, 02:57