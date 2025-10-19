Россиянам напомнили о 247 рабочих и 118 выходных днях в 2026 году

В России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а самым коротким из месяцев на работе станет январь, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15», — уточнила депутат.

Парламентарий отметила, что, если к выходным дням прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, то работать россияне будут всего на 101 день больше, чем отдыхать.

Бессараб напомнила, что график отпусков должен быть сформирован не позже, чем за две недели до окончания года.

Также депутат рассказала о том, как выгоднее запланировать отпуск — так как отпускные рассчитываются с учетом среднедневного заработка и всех начислений за последние 12 месяцев, нужно брать отпуск в период, когда ему предшествовали хорошие выплаты.

«У женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, есть право заменить расчетный период на предшествующие расчетному годы, если это приведет к увеличению отпускных или пособия», — уточнила депутат.

В сентябре Минтруд заявил о готовности рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной 35 дней после ее внесения в правительство.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили о подготовке законопроекта об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней.

Согласно Трудовому кодексу, в настоящее время работник имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.