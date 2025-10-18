Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников

Минобороны: над семью регионами России за два часа сбили 29 беспилотников

С 21.00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Девять дронов сбили над территорией Воронежской области, восемь — над Белгородской, шесть — над Брянской, по два — в Волгоградской и Орловской областях, по одному — в Курской и Ростовской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В Белгородской области в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа от удара дрона ранены двое мирных жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Позднее он уточнил, что один из пострадавших скончался.

Ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остается без света. В результате атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры.