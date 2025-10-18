 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников

Минобороны: над семью регионами России за два часа сбили 29 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

С 21.00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Девять дронов сбили над территорией Воронежской области, восемь — над Белгородской, шесть — над Брянской, по два — в Волгоградской и Орловской областях, по одному — в Курской и Ростовской.

Глава администрации пострадал при ударе дрона в Белгородской области
Политика
Виктор Гоженко

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В Белгородской области в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа от удара дрона ранены двое мирных жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Позднее он уточнил, что один из пострадавших скончался.

Ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остается без света. В результате атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
атака дронов Россия Минобороны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
На подлете к Владимиру ночью обезвредили беспилотник
Политика
Ночью беспилотники сбили в Московском регионе, Крыму и над Черным морем
Политика
Три жилых дома, школа и детсад пострадали после атак БПЛА на Волгоград
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников Политика, 00:20
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский Политика, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией Политика, 00:04
Сможет ли ЦСКА доказать, что достоин лидерства. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Зеленский рассказал об итогах переговоров с США о ракетах Tomahawk Политика, 17 окт, 23:55
В Белом доме раскрыли меню обеда Трампа и Зеленского Политика, 17 окт, 23:53
Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом Политика, 17 окт, 23:34
Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита Политика, 17 окт, 23:34
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России Политика, 17 окт, 23:30
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 17 окт, 23:24
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась Политика, 17 окт, 23:17