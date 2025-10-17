В Воронежской области сбили пять беспилотников
В Воронежской области за ночь уничтожили пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.
Пострадавших и разрушений нет, сообщил Гусев.
Ранним утром об отражении ракетной атаки рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин. Жителей и гостей города попросили не выходить на улицу. Налет беспилотников также пресекли в Ростовской области.
Росавиация ночью вводила ограничения в ряде российских аэропортов: Саратова, Калуги, Самары, Краснодара, Сочи, Ульяновска, Нижнекамска, Казани, Уфы, Ижевска, Нижнего Новгорода и Ярославля. К утру их отменили.
