Политика⁠,
0

Танкер подал сигнал бедствия возле Йемена после взрыва на борту

Фото: Yahya Arhab / EPA / ТАСС
Фото: Yahya Arhab / EPA / ТАСС

На борту судна под флагом Камеруна, проходившего рядом с Йеменом, произошел взрыв, сообщают британская охранная компания Ambrey и миссия ЕС в Красном море Aspides.

«Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия после взрыва на борту», — сообщили в компании.

Как пишет Reuters со ссылкой на миссию ЕС, танкер MV Falcon перевозил СПГ. Он следовал из оманского порта Сохар в Джибути и в момент инцидента находился примерно в 60 морских милях (111 км) к югу от йеменского города Ахвар. Ambrey указала, что танкер, по всей видимости, не связан с целями йеменских хуситов.

На судне находились 26 членов экипажа. Из них 24 спасены, один остается на борту, еще один числится пропавшим без вести.

Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении экипажа сухогруза
Политика
Ранее йеменские хуситы с 2023 года неоднократно нападали на коммерческие суда в Красном море из-за атаки Израиля на ХАМАС — хуситы выступают в поддержку группировки.

Например, в январе 2024 года члены движения обстреляли танкер американской компании Eagle Bulk, который шел под флагом Маршалловых Островов. В марте того же года из-за атаки хуситов затонул британский сухогруз MV Rubymar под флагом Белиза, который перевозил около 21 тыс. т удобрений.

Александра Озерова
Йемен взрыв Камерун корабль хуситы
