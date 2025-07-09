Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении экипажа сухогруза

По данным Reuters, четыре человека погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести после того, как хуситы потопили греческое судно Eternity C в Красном море. Шесть человек были спасены. Среди членов экипажа сухогруза был россиянин

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Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении членов экипажа греческого сухогруза Eternity C после атаки в Красном море. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в X. Среди членов экипажа судна был россиянин.

«Убив членов команды, потопив судно и затруднив спасательные работы, террористы-хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C», — говорится в нем.

Посольство потребовало «немедленно и безоговорочно» освободить похищенных.

«Хуситы продолжают демонстрировать миру, почему США были правы, объявив их террористической организацией», — заключили там.

Как сообщает Reuters, четыре человека погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести после того, как хуситы потопили греческое судно Eternity C в Красном море. В среду, 9 июля, спасатели вытащили из воды шестерых членов экипажа, которые провели там более суток. Среди спасенных — пятеро филиппинцев и один индиец, передает AP. Всего на борту Eternity C находились 25 человек.

В среду, 9 июля, хуситы признали, что потопили судно Eternity C. «Военно-морские силы Йемена отреагировали на вызов, спасли часть экипажа судна, оказали им медицинскую помощь и доставили в безопасное место», — заявил представитель йеменской группировки.

По данным Reuters, сухогруз Eternity C впервые был атакован в понедельник,7 июля, днем морскими беспилотниками. В ходе атаки были уничтожены спасательные шлюпки. К утру следующего дня судно дрейфовало и накренилось. В тот же день Eternity C снова подвергся атаке, из-за чего экипаж и охрана были вынуждены покинуть сухогруз. В среду утром судно затонуло.

Экипаж состоял из 21 филиппинца и одного россиянина, сообщила Военно-морская миссия ЕС в Красном море, передает AP. На борту также находились трое вооруженных охранников, в том числе грек и индиец, один из которых был спасен, передает Reuters.

Сухогруз Eternity C ходил под флагом Либерии. Оператор судна — компания Cosmoship Management.

Хуситы также взяли на себя ответственность за аналогичное нападение на другое судно, Magic Seas, которое произошло в воскресенье, 6 июля. Весь экипаж был спасен до того, как судно затонуло.