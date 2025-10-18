 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Ленобласти в сарае нашли тайник с 18 кг тротиловых шашек и патронами

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские нашли ящик тротила и патроны времен Второй мировой войны в Приозерском районе на северо-западе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в поселке Ромашки Приозерского района. При осмотре сарая на участке, принадлежащем 50-летнему жителю, был обнаружен ящик с боеприпасами, а именно с:

  • тротиловыми шашками (по 0,75 г) — 241 штука,
  • дымовой шашкой — одна штука,
  • сигнальными выстрелами — две штуки,
  • патронами калибра 12×7 мм — три штуки,
  • патронами различных калибров — 15 штук,
  • винтовкой Мосина, 1913 года выпуска, в корродированном состоянии.

Результаты экспертизы показали, что ящик содержит тротиловые шашки массой более 18 кг. Остальные боеприпасы проходят дополнительное исследование.

В Саратове торговый центр эвакуировали из-за коробки патронов
Общество
Фото:сервис Google Street View

Владелец участка рассказал, что нашел боеприпасы в лесу в 1990-х годах. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее в сентябре в Тосненском районе Ленобласти обнаружили пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Второй мировой войны. Сотрудники экстренных служб вывезли их на полигон и взорвали.

Теги
Софья Полковникова
Вторая мировая война Ленинградская область тротил
