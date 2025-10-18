В Ленобласти в сарае нашли тайник с 18 кг тротиловых шашек и патронами
Полицейские нашли ящик тротила и патроны времен Второй мировой войны в Приозерском районе на северо-западе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.
Полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в поселке Ромашки Приозерского района. При осмотре сарая на участке, принадлежащем 50-летнему жителю, был обнаружен ящик с боеприпасами, а именно с:
- тротиловыми шашками (по 0,75 г) — 241 штука,
- дымовой шашкой — одна штука,
- сигнальными выстрелами — две штуки,
- патронами калибра 12×7 мм — три штуки,
- патронами различных калибров — 15 штук,
- винтовкой Мосина, 1913 года выпуска, в корродированном состоянии.
Результаты экспертизы показали, что ящик содержит тротиловые шашки массой более 18 кг. Остальные боеприпасы проходят дополнительное исследование.
Владелец участка рассказал, что нашел боеприпасы в лесу в 1990-х годах. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, возможно возбуждение уголовного дела.
Ранее в сентябре в Тосненском районе Ленобласти обнаружили пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Второй мировой войны. Сотрудники экстренных служб вывезли их на полигон и взорвали.
