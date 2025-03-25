В Саратове торговый центр эвакуировали из-за коробки патронов

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В торговом центре «Триумф Молл» в Саратове нашли патроны после эвакуации посетителей из-за сообщений об угрозе взрыва, пишет «Саринформ».

По данным источников издания, охранник торгового центра нашел в одном из туалетов коробку, внутри которой находились патроны и твердое вещество в форме параллелепипеда с надписью «Тротиловая шашка 200 г».

На место вызвали взрывотехников.



Ранее из-за сообщения об угрозе взрыва из торговых центров «Триумф Молл» и «Тау Галерея» в Саратове эвакуировали всех посетителей.

По данным местного издания «Взгляд-инфо», людей вывели также из торговых центров «Хэппи Молл» и «Победа Плаза». На место прибыли сотрудники полиции, включая ведомственную кинологическую службу.