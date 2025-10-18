Подросток пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мальчик 13 лет был ранен в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в приграничном Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по машине на окраине хутора Кургашки. Мальчика доставили в больницу с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями головы и ноги. Автомобиль полностью выгорел.

Утром 18 октября Гладков сообщил о ранении мирного жителя в Белгородском районе в результате обстрела ВСУ. В селе Лозовое боеприпас упал на территорию частного домовладения, была ранена женщина. В тяжелом состоянии ее передали врачам с минно-взрывной травмой, сквозными осколочными ранениями бедер и ранением руки.