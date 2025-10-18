Сразу в семи российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Прием и выпуск воздушных судов приостановили в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он. Накануне вечером прием и выпуск воздушных судов приостановили еще и в аэропорту Тамбова.
Ночью в течение примерно трех часов не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Саратова, с 02:18 он возобновил рейсы. На запасной аэродром «ушел» один самолет.
Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой ударов беспилотников. С 21:00 до 23:00 мск 17 октября дежурные средства ПВО уничтожили 29 дронов.
Об ограничениях в аэропорту Сочи сообщила ранее пресс-служба авиагавани. На территории города объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
