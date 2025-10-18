 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сразу в семи российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Аэропорты семи городов России приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Прием и выпуск воздушных судов приостановили в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он. Накануне вечером прием и выпуск воздушных судов приостановили еще и в аэропорту Тамбова.

Глава администрации пострадал при ударе дрона в Белгородской области
Политика
Виктор Гоженко

Ночью в течение примерно трех часов не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Саратова, с 02:18 он возобновил рейсы. На запасной аэродром «ушел» один самолет.

Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой ударов беспилотников. С 21:00 до 23:00 мск 17 октября дежурные средства ПВО уничтожили 29 дронов.

Об ограничениях в аэропорту Сочи сообщила ранее пресс-служба авиагавани. На территории города объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Росавиация ограничения аэропорты Россия
