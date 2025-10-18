 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего уровня мощности

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Четыре вспышки класса М (сильные) произошли на Солнце ночью и утром 18 октября, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Последняя вспышка (M1.32) длилась с 9:50 до 10:04 мск, первая
(M1.0) — с 3:23 до 3:39 мск.

В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня
Общество

В прогнозе на сутки ученые отметили, что в течение ближайших часов должны начаться магнитные бури, вспышечная активность наблюдается повышенная без рисков для Земли.

M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.

Несколькими днями ранее, 15 октября, на Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца — уровня М.4.8.

