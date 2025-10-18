На Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего уровня мощности
Четыре вспышки класса М (сильные) произошли на Солнце ночью и утром 18 октября, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Последняя вспышка (M1.32) длилась с 9:50 до 10:04 мск, первая
(M1.0) — с 3:23 до 3:39 мск.
В прогнозе на сутки ученые отметили, что в течение ближайших часов должны начаться магнитные бури, вспышечная активность наблюдается повышенная без рисков для Земли.
M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.
Несколькими днями ранее, 15 октября, на Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца — уровня М.4.8.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?