 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Отец Маска заявил, что у Евросоюза «нет реальной власти»

Отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол заявил «РИА Новости», что Европейского союза не должно существовать.

«Его [ЕС] не должно быть, и это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать», — сказал Эррол Маск.

Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia
Технологии и медиа
Илон Маск

В том же интервью мужчина выразил свое мнение по поводу Москвы, в которую он приезжал в июне на Форум будущего 2050. Эррол Маск отметил, что Москва — «самая впечатляющая столица в мире».

Эррол Маск — южноафриканский инженер и бизнесмен. Он родился 25 мая 1946 года в Претории и окончил местный университет, где изучал электромеханику. Он был дважды женат. Илон родился от его первой жены Мэй Маск (девичья фамилия — Халдеман).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Эррол Маск Илон Маск Евросоюз
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Илон Маск оценил новость о будущем саммите Трампа и Путина
Политика
В США изучат причастность компании Маска к телефонным мошенникам в Мьянме
Политика
Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Live Foot узнал о планах ПСЖ продать Сафонова в зимнее трансферное окно Спорт, 10:17
Искусство провала: как гарантированно погубить карьеру и отношенияПодписка на РБК, 10:12
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин Общество, 10:10
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Любит горькое и экстрим: как распознать психопата по привычкамПодписка на РБК, 10:00
Назад в 1970-е: что общего между ралли в золоте тогда и сейчасПодписка на РБК, 10:00
Хабиров отверг причастность дронов к взрыву на заводе «Авангард» Общество, 09:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Европейские лидеры заявили Зеленскому о поддержке Украины Политика, 09:49
В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа Политика, 09:37
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
«Страх, боль и путь к храму». Как Акинфеев пережил тяжелый период карьеры Спорт, 09:30
В Госдуме предупредили о схеме мошенничества с предложением работы Общество, 09:14
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 09:11
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01