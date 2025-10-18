Отец Маска заявил, что у Евросоюза «нет реальной власти»

Отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол заявил «РИА Новости», что Европейского союза не должно существовать.

«Его [ЕС] не должно быть, и это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать», — сказал Эррол Маск.

В том же интервью мужчина выразил свое мнение по поводу Москвы, в которую он приезжал в июне на Форум будущего 2050. Эррол Маск отметил, что Москва — «самая впечатляющая столица в мире».

Эррол Маск — южноафриканский инженер и бизнесмен. Он родился 25 мая 1946 года в Претории и окончил местный университет, где изучал электромеханику. Он был дважды женат. Илон родился от его первой жены Мэй Маск (девичья фамилия — Халдеман).