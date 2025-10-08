Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia
Стартап в области разработки искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илона Маска приблизился к своей цели - привлечь $20 млрд, в том числе за счет инвестиций Nvidia, сообщает Вloomberg со ссылкой на источники.
По данным источников, Nvidia вложит до $2 млрд в долю капитала. Средства планируют направить на закупку чипов для крупнейшего центра обработки данных xAI Colossus 2 в Мемфисе.
Общая сумма финансирования включает около $7,5 млрд в виде акций и до $12,5 млрд заемных средств, которые будут оформлены через специальную структуру. Она приобретет процессоры Nvidia, а xAI будет арендовать их в течение пяти лет.
По словам источников, в финансировании участвуют также Apollo Global Management и Diameter Capital Partners.
По данным Bloomberg, xAI уже привлекла около $10 млрд в начале года, но все еще нуждается в финансировании, так как тратит до $1 млрд ежемесячно. В сентябре Маск писал, что компания «не привлекает капитал». Ранее он предложил акционерам Tesla инвестировать свои средства в xAI.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов