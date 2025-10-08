Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia

Nvidia вложит до $2 млрд в ИИ-стартап xAI, средства направят на закупку чипов для дата-центра компании в Мемфисе

Илон Маск (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Стартап в области разработки искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илона Маска приблизился к своей цели - привлечь $20 млрд, в том числе за счет инвестиций Nvidia, сообщает Вloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, Nvidia вложит до $2 млрд в долю капитала. Средства планируют направить на закупку чипов для крупнейшего центра обработки данных xAI Colossus 2 в Мемфисе.

Общая сумма финансирования включает около $7,5 млрд в виде акций и до $12,5 млрд заемных средств, которые будут оформлены через специальную структуру. Она приобретет процессоры Nvidia, а xAI будет арендовать их в течение пяти лет.

По словам источников, в финансировании участвуют также Apollo Global Management и Diameter Capital Partners.

По данным Bloomberg, xAI уже привлекла около $10 млрд в начале года, но все еще нуждается в финансировании, так как тратит до $1 млрд ежемесячно. В сентябре Маск писал, что компания «не привлекает капитал». Ранее он предложил акционерам Tesla инвестировать свои средства в xAI.