Суд вновь продлил арест комику Останину

Мещанский районный суд Москвы продлил содержание под стражей комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти, следует из картотеки суда.

Защита подала апелляционную жалобу, однако ее еще не рассмотрели.

Суд арестовал стендапера в марте на два месяца. Позже арест несколько раз продлевали, например, в мае, сентябре.

По данным следствия комик не позже 15 марта на одном из выступлений оскорбил человека, пострадавшего во время боев. Останин пошутил про человека без ног, который «подорвался на мине». Сам комик уточнял, что речь шла не про участника военной операции, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». В выступлении нет ни слова про военную операцию, сказал Останин.

Дело против артиста возбудили по по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса России — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В июне Росфинмониторинг внес Останина в список террористов и экстремистов.