В ВСУ сообщили о вынужденном применении ЗРК над городами
Из-за нехватки зенитно-ракетных комплексов их приходится использовать над городами, заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Анатолий Кривоножко, пишет «Судово-юридична газета».
«Из-за недостаточного количества ЗРК мы вынуждены иногда применять их над городом. Падение обломков гораздо меньше влечет за собой последствий, чем попадание ракеты с боевой частью», — пояснил Кривоножко, отметив, что это вынужденная мера.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский на фоне удара по энергетической инфраструктуре заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО снизилась на 20–30%.
Минэнерго Украины тогда сообщило о массированном ударе по объектам энергетики страны. В частности, в Киеве наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.
Минобороны России в тот день сообщило об ударе, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по украинской энергетической инфраструктуре, «обеспечивавшей работу предприятий военно-промышленного комплекса». Он стал ответом на атаки на гражданские объекты в России, заявило ведомство. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Президент Владимир Путин говорил, что Москва больше не будет терпеть удары по энергетике со стороны Украины и продолжит отвечать на них.
