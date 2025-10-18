Белый дом заявил о надежде на «новый рассвет» в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«[Трамп] круглосуточно работает над установлением мира, он продолжит делать это в отношении России и Украины, как он занимался этим в случае Израиля и Газы. <...> Для Ближнего Востоке начался «новый рассвет», мы надеемся, что то же самое случится с Россией и Украиной, президент усердно работает над этим», — отметила Левитт.

Трамп 16 октября договорился провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. На вопрос, когда российский лидер отправится в Венгрию, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что пока есть «только воля президентов провести встречу». Он сообщил, что переговоры «могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Американский президент 17 октября уже встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и в очередной раз призвал его к сделке с Россией, а стороны — «остановиться там, где они есть». Зеленский согласился со словами Трампа. По его словам, «для наших (России и Украины. — РБК) народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — сказал он.

Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что президент США сохраняет «политическую волю» к продолжению переговоров, говорил Песков.