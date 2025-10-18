 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Белый дом заявил о надежде на «новый рассвет» в конфликте на Украине

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«[Трамп] круглосуточно работает над установлением мира, он продолжит делать это в отношении России и Украины, как он занимался этим в случае Израиля и Газы. <...> Для Ближнего Востоке начался «новый рассвет», мы надеемся, что то же самое случится с Россией и Украиной, президент усердно работает над этим», — отметила Левитт.

Трамп 16 октября договорился провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. На вопрос, когда российский лидер отправится в Венгрию, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что пока есть «только воля президентов провести встречу». Он сообщил, что переговоры «могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты
Политика

Американский президент 17 октября уже встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и в очередной раз призвал его к сделке с Россией, а стороны — «остановиться там, где они есть». Зеленский согласился со словами Трампа. По его словам, «для наших (России и Украины. — РБК) народов, в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — сказал он.

Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что президент США сохраняет «политическую волю» к продолжению переговоров, говорил Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
Дональд Трамп Украина Россия Белый дом Кэролайн Левитт
Материалы по теме
Axios описал встречу с Зеленским: «никто не кричал, но Трамп был жестким»
Политика
Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште
Политика
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Москвичам пообещали пасмурный день и небольшие дожди Общество, 07:05
Белый дом заявил о надежде на «новый рассвет» в конфликте на Украине Политика, 06:52
В ВСУ сообщили о вынужденном применении ЗРК над городами Политика, 06:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене Общество, 06:04
Захарова обвинила Рютте в «пропаганде» после его шутки про Lada Политика, 06:01
CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты Политика, 05:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Над Воронежем отразили атаку дронов Политика, 05:25
Axios описал встречу с Зеленским: «никто не кричал, но Трамп был жестким» Политика, 05:22
Чиновника из Калининграда задержали за мошенничество при покупке скамеек Политика, 04:56
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Bloomberg сообщил о требовании МВФ от Украины девальвировать гривну Экономика, 04:39
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, прервав антирекордную серию Спорт, 04:27
На запасные аэродромы ушло 5 рейсов на фоне ограничений в аэропорту Сочи Политика, 04:02