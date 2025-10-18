 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты

CNN: у Трампа сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации
Сюжет
Военная операция на Украине
У Трампа и Зеленского возникли разногласия по поводу будущего конфликта, сообщает CNN. У президента США сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, утверждают собеседники

Президент США Дональд Трамп отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты из-за разногласий с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу будущего конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники. 17 октября лидеры провели третью встречу в Белом доме в этом году.

По данным телеканала, в «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Киев пока не получит ракеты большой дальности. Один из чиновников сообщил, что у главы Белого дома сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

«Обе стороны должны заключить сделку», — сказал другой чиновник, утверждая, что ситуация на поле боя только ухудшится.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, украинский лидер настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости и отказался.

Собеседники CNN описали встречу президентов в Белом доме как «напряженную, откровенную и порой неловкую», а Axios — как «непростую».

Axios сообщил об отказе Трампа передавать Зеленскому Tomahawk
Политика

После нее Трамп написал в Truth Social, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся», и заключить сделку. Переговоры он охарактеризовал как «очень интересные». Украинский лидер на брифинге заявил, что республиканец «прав»: сначала нужно «остановиться», а потом «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Накануне встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште в ближайшее время. По словам американского лидера, переговоры в Венгрии пройдут без Зеленского. Однако украинский президент «будет на связи», отметил Трамп.

В Кремле говорили, что Киев не стремится к мирному процессу, поскольку считает, что «что-то изменится на фронтах», однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном». В случае передачи Украине ракет Tomahawk Россия усилит свои системы ПВО, заявлял Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Белый дом встреча эскалация конфликта
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться
Политика
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Москвичам пообещали пасмурный день и небольшие дожди Общество, 07:05
Белый дом заявил о надежде на «новый рассвет» в конфликте на Украине Политика, 06:52
В ВСУ сообщили о вынужденном применении ЗРК над городами Политика, 06:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене Общество, 06:04
Захарова обвинила Рютте в «пропаганде» после его шутки про Lada Политика, 06:01
CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты Политика, 05:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Воронежем отразили атаку дронов Политика, 05:25
Axios описал встречу с Зеленским: «никто не кричал, но Трамп был жестким» Политика, 05:22
Чиновника из Калининграда задержали за мошенничество при покупке скамеек Политика, 04:56
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Bloomberg сообщил о требовании МВФ от Украины девальвировать гривну Экономика, 04:39
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, прервав антирекордную серию Спорт, 04:27
На запасные аэродромы ушло 5 рейсов на фоне ограничений в аэропорту Сочи Политика, 04:02