CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты

CNN: у Трампа сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации

У Трампа и Зеленского возникли разногласия по поводу будущего конфликта, сообщает CNN. У президента США сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, утверждают собеседники

Президент США Дональд Трамп отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты из-за разногласий с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу будущего конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники. 17 октября лидеры провели третью встречу в Белом доме в этом году.

По данным телеканала, в «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Киев пока не получит ракеты большой дальности. Один из чиновников сообщил, что у главы Белого дома сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

«Обе стороны должны заключить сделку», — сказал другой чиновник, утверждая, что ситуация на поле боя только ухудшится.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, украинский лидер настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости и отказался.

Собеседники CNN описали встречу президентов в Белом доме как «напряженную, откровенную и порой неловкую», а Axios — как «непростую».

После нее Трамп написал в Truth Social, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся», и заключить сделку. Переговоры он охарактеризовал как «очень интересные». Украинский лидер на брифинге заявил, что республиканец «прав»: сначала нужно «остановиться», а потом «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Накануне встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште в ближайшее время. По словам американского лидера, переговоры в Венгрии пройдут без Зеленского. Однако украинский президент «будет на связи», отметил Трамп.

В Кремле говорили, что Киев не стремится к мирному процессу, поскольку считает, что «что-то изменится на фронтах», однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном». В случае передачи Украине ракет Tomahawk Россия усилит свои системы ПВО, заявлял Путин.