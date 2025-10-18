CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты
Президент США Дональд Трамп отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты из-за разногласий с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу будущего конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники. 17 октября лидеры провели третью встречу в Белом доме в этом году.
По данным телеканала, в «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Киев пока не получит ракеты большой дальности. Один из чиновников сообщил, что у главы Белого дома сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
«Обе стороны должны заключить сделку», — сказал другой чиновник, утверждая, что ситуация на поле боя только ухудшится.
Как пишет Axios со ссылкой на источники, украинский лидер настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости и отказался.
Собеседники CNN описали встречу президентов в Белом доме как «напряженную, откровенную и порой неловкую», а Axios — как «непростую».
После нее Трамп написал в Truth Social, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся», и заключить сделку. Переговоры он охарактеризовал как «очень интересные». Украинский лидер на брифинге заявил, что республиканец «прав»: сначала нужно «остановиться», а потом «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».
Накануне встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште в ближайшее время. По словам американского лидера, переговоры в Венгрии пройдут без Зеленского. Однако украинский президент «будет на связи», отметил Трамп.
В Кремле говорили, что Киев не стремится к мирному процессу, поскольку считает, что «что-то изменится на фронтах», однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном». В случае передачи Украине ракет Tomahawk Россия усилит свои системы ПВО, заявлял Путин.
