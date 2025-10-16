Дмитриев заявил, что новый саммит России и США пройдет скоро

Дмитриев заявил о скором саммите после того, как прошел разговор Путина и Трампа. Как сообщил американский президент, есть договоренности о встречах в ближайшее время высокопоставленных советников, а потом — двух президентов

Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / ЕРА / ТАСС)

Российско-американский саммит состоится скоро, написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Х после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Пресс-секретарь Трампа подтвердила «хороший и продуктивный» звонок между президентом Путиным и президентом Трампом. Следующий саммит скоро», — написал он, сопроводив пост значками с флагами США и России и символом рукопожатия между ними.

Разговор глав государств прошел вечером 16 октября и продолжался чуть более двух часов. Трамп по его итогам сообщил о договоренности провести встречу высокопоставленных советников на следующей неделе и в дальнейшем — встречу Путина и Трампа в Будапеште по Украине. Как отметил Дмитриев, Венгрия — это «голос разума и миротворец в Европе».

По словам американского президента, с Путиным обсуждался также вопрос торговли России и США после окончания украинского конфликта. Как ранее 16 октября заявил Дмитриев, многие организации в США заинтересованы в сотрудничестве с российскими энергетическими компаниями, но ждут политического сигнала.

Первый за четыре года саммит России и США прошел 15 августа на Аляске. Там состоялась встреча Путина и Трампа. В состав российской делегации входил и Дмитриев, который прежде участвовал в контактах с США — так, он был участником первой после прихода Трампа в Белый дом встречи высокопоставленных представителей двух стран в феврале в Эр-Рияде. Вслед за этим Дмитриев получил пост спецпредставителя (также он глава Российского фонда прямых инвестиций).