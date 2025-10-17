Мэр Стерлитамака заявил об отсутствии угрозы для жителей после взрыва

Фото: Tsuguliev / Shutterstock

Угроза для жителей Стерлитамака после взрыва на заводе «Авангард» отсутствует, заявил в телеграм-канале мэр города Эмиль Шаймарданов.

«Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ!» — написал мэр.

В публикации он разместил скриншот рассылаемого в мессенджерах сообщения, в котором говорится об объявлении принудительной эвакуации от его имени. Шаймарданов подчеркнул, что эвакуацию он не объявлял.

Мэр призвал доверять только официальным источникам.

Вечером 17 октября в одном из цехов оборонного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. По информации губернатора Башкирии Радия Хабирова, пострадали восемь человек, одна из пациенток находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

После инцидента городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.

Завод «Авангард» работает в Стерлитамаке с 1943 года и является единственным предприятием в республике, занимающимся расснаряжением боеприпасов и производством промышленных взрывчатых веществ. С 2022 года владельцем предприятия является «Ростех».