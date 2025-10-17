 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп словом «стильно» оценил внешний вид Зеленского при встрече

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего к нему на встречу в Вашингтон, трансляция встречи доступна на YouTubе-канале Белого дома.

«Я думаю, что вы хорошо выглядите в этом пиджаке, он красивый. Надеюсь, люди это заметили. Это на самом деле очень стильно, мне нравится!» — отметил Трамп.

Зеленский, который после начала спецоперации регулярно появлялся на публике в одежде цвета хаки, на встрече с Трампом был в черном пиджаке и свитере аналогичного цвета. Внешний вид президента Украины на прошлой встрече в Белом доме был причиной возмущения американской стороны.

Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог
Политика

Ранее уже сообщалось, что в ходе переговоров в пятницу, 17 октября, Трамп и Зеленский обсудят возможность поставок ракет Tomahawk Украине. Американский лидер допускал, что Киев может получить эти ракеты, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

По мнению экспертов, опрошенных Financial Times, Соединенные Штаты могут предоставить Украине от 20 до 50 ракет. Российский президент Владимир Путин заявил, что в случае поставок ракет Украине Москва будет их сбивать и усилит свою систему ПВО.

Россия выступает против поставок оружия на Украину. Путин предупредил, что их поставки не изменят ситуацию в зоне спецоперации, но могут повлиять на отношения между США и Россией.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Владимир Зеленский Белый дом встреча
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
