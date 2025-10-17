Трамп словом «стильно» оценил внешний вид Зеленского при встрече

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего к нему на встречу в Вашингтон, трансляция встречи доступна на YouTubе-канале Белого дома.

«Я думаю, что вы хорошо выглядите в этом пиджаке, он красивый. Надеюсь, люди это заметили. Это на самом деле очень стильно, мне нравится!» — отметил Трамп.

Зеленский, который после начала спецоперации регулярно появлялся на публике в одежде цвета хаки, на встрече с Трампом был в черном пиджаке и свитере аналогичного цвета. Внешний вид президента Украины на прошлой встрече в Белом доме был причиной возмущения американской стороны.

Ранее уже сообщалось, что в ходе переговоров в пятницу, 17 октября, Трамп и Зеленский обсудят возможность поставок ракет Tomahawk Украине. Американский лидер допускал, что Киев может получить эти ракеты, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

По мнению экспертов, опрошенных Financial Times, Соединенные Штаты могут предоставить Украине от 20 до 50 ракет. Российский президент Владимир Путин заявил, что в случае поставок ракет Украине Москва будет их сбивать и усилит свою систему ПВО.

Россия выступает против поставок оружия на Украину. Путин предупредил, что их поставки не изменят ситуацию в зоне спецоперации, но могут повлиять на отношения между США и Россией.