Трамп словом «стильно» оценил внешний вид Зеленского при встрече
Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего к нему на встречу в Вашингтон, трансляция встречи доступна на YouTubе-канале Белого дома.
«Я думаю, что вы хорошо выглядите в этом пиджаке, он красивый. Надеюсь, люди это заметили. Это на самом деле очень стильно, мне нравится!» — отметил Трамп.
Зеленский, который после начала спецоперации регулярно появлялся на публике в одежде цвета хаки, на встрече с Трампом был в черном пиджаке и свитере аналогичного цвета. Внешний вид президента Украины на прошлой встрече в Белом доме был причиной возмущения американской стороны.
Ранее уже сообщалось, что в ходе переговоров в пятницу, 17 октября, Трамп и Зеленский обсудят возможность поставок ракет Tomahawk Украине. Американский лидер допускал, что Киев может получить эти ракеты, если конфликт с Россией не будет урегулирован.
По мнению экспертов, опрошенных Financial Times, Соединенные Штаты могут предоставить Украине от 20 до 50 ракет. Российский президент Владимир Путин заявил, что в случае поставок ракет Украине Москва будет их сбивать и усилит свою систему ПВО.
Россия выступает против поставок оружия на Украину. Путин предупредил, что их поставки не изменят ситуацию в зоне спецоперации, но могут повлиять на отношения между США и Россией.
