Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог

Как часто и о чем общались Путин и Трамп перед встречей в Венгрии

После возвращения Трампа в Белый дом диалог между главами России и США стал регулярным. За телефонными переговорами последовала личная встреча на Аляске в августе, а на конец октября запланирован саммит в Будапеште

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться в столице Венгрии в ближайшее время. Об этом они договорились 16 октября во время своего восьмого телефонного разговора. Контакт стал самым продолжительным за все время их общения — он длился два с половиной часа.

После звонка Трамп уточнил, что новая встреча может состояться через две недели. Тот же срок назвали в Кремле. Выбор места проведения мероприятия там объяснили особой суверенной позицией Венгрии. Глава МИД страны Петер Сийярто пообещал, что Путин сможет беспрепятственно въехать в Венгрию для этой встречи.