Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться в столице Венгрии в ближайшее время. Об этом они договорились 16 октября во время своего восьмого телефонного разговора. Контакт стал самым продолжительным за все время их общения — он длился два с половиной часа.
После звонка Трамп уточнил, что новая встреча может состояться через две недели. Тот же срок назвали в Кремле. Выбор места проведения мероприятия там объяснили особой суверенной позицией Венгрии. Глава МИД страны Петер Сийярто пообещал, что Путин сможет беспрепятственно въехать в Венгрию для этой встречи.
Венгрия подписала Римский статут — основополагающий документ о Международном уголовном суде (МУС). В марте 2023 года он выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сочтя, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».
В этом году в венгерском парламенте прошло голосование о выходе из юрисдикции МУС, законопроект был одобрен, но пока страна еще не завершила процесс.
В российском МИДе, комментируя выдачу ордеров, отметили, что решения МУС для Москвы являются юридически ничтожными. Россия не ратифицировала Римский статут.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?