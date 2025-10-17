 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог

Как часто и о чем общались Путин и Трамп перед встречей в Венгрии
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Переговоры России и США
После возвращения Трампа в Белый дом диалог между главами России и США стал регулярным. За телефонными переговорами последовала личная встреча на Аляске в августе, а на конец октября запланирован саммит в Будапеште

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться в столице Венгрии в ближайшее время. Об этом они договорились 16 октября во время своего восьмого телефонного разговора. Контакт стал самым продолжительным за все время их общения — он длился два с половиной часа.

После звонка Трамп уточнил, что новая встреча может состояться через две недели. Тот же срок назвали в Кремле. Выбор места проведения мероприятия там объяснили особой суверенной позицией Венгрии. Глава МИД страны Петер Сийярто пообещал, что Путин сможет беспрепятственно въехать в Венгрию для этой встречи.

Венгрия подписала Римский статут — основополагающий документ о Международном уголовном суде (МУС). В марте 2023 года он выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сочтя, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В этом году в венгерском парламенте прошло голосование о выходе из юрисдикции МУС, законопроект был одобрен, но пока страна еще не завершила процесс.

В российском МИДе, комментируя выдачу ордеров, отметили, что решения МУС для Москвы являются юридически ничтожными. Россия не ратифицировала Римский статут.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова
Венгрия США Россия Владимир Путин Дональд Трамп саммит переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:59
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог Политика, 18:54
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке Политика, 18:54
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак» Спорт, 18:51
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным Политика, 18:44
«СберСити» сократит выбросы на 1,43 млн углеродных единиц Тренды, 18:40
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным Экономика, 18:38
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру Спорт, 18:28