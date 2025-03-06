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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом

Дизайнер Зеленского о его образе: в военное время политикам не нужны костюмы
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Зеленский на встрече с Трампом, на которой произошла перепалка, был одет в поло с длинными рукавами и вышитым тризубом. «В военное время даже политикам не нужны костюмы», — объяснила дизайнер
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Дизайнер Эльвира Гасанова, которая создавала образ президенту Украины Владимиру Зеленскому для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сказала Financial Times, что в военное время политикам не нужны костюмы. 

«Он лидер военного времени», — объяснила Гасанова. «В военное время даже политикам не нужны костюмы», — считает она.

Зеленский был одет в поло с длинными рукавами и вышитым тризубом. «Это украинская национальная эмблема и символ независимости», — пояснила дизайнер. «Его стиль задает стандарт лидерства в XXI веке, потому что он сильная личность», — убеждена она.

По ее словам, образы Зеленского являются частью его «послания миру, которое заключается в том, что он стоит рядом со своим народом». «Мы не можем носить костюмы, когда наши солдаты сражаются, а наши люди находятся в убежищах. Это больше чем мода: это коммуникация», — уверена Гасанова.

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Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Она рассказала, что украинского лидера не интересует, что он носит и что у него нет стилиста, который думает о его гардеробе. Дизайнер также сказала, что сшила пиджак для Зеленского «несколько месяцев назад», потому что думала, что президент может поехать на инаугурацию, но он его так и не надел.

99% одежды Зеленского, в частности брюки, поло, свитшоты, футболки, создаются ее брендом, она присылает ему вещи бесплатно каждый раз, когда видит, что предыдущие износились, рассказала Гасанова OBOZ.UA.

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источники в Белом доме говорила, что Трамп и его команда были оскорблены риторикой и поведением Зеленского в Белом доме, который во время разговора «пожимал плечами и закатывал глаза». Собеседник CNN также сообщал, что украинскому лидеру нужно было вести себя иначе, занять «более примирительную позицию», а также одеться по-другому. Зеленский в ответ заявил, что наденет костюм, когда завершатся боевые действия. Axios называло одной из ошибок украинского президента его появление в Овальном кабинете без костюма, несмотря на просьбу.

Трамп после перебранки с Зеленским заявил, что тот почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — убежден глава Белого дома. Украинский лидер впоследствии подчеркнул: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу не прошла так, как должно было быть. Жаль, что это произошло именно так. Пора исправить ситуацию». Он заверил, что Киев готов «как можно быстрее» сесть за стол переговоров, чтобы «приблизить надежный мир».

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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