В Башкирии три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард»

Фото: sterlitamakadm.ru

В башкирском городе Стерлитамаке на территории завода «Авангард» произошел взрыв, погибли три человека, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на «Ростех».

По данным издания, взрыв случился в цехе, в котором сотрудники подрядной организации «Рустех» демонтировали старый трубопровод при помощи безогневой резки. Погибла вся бригада рабочих. Здание цеха готовили под снос, отмечает «РБК Уфа».

В управлении Следственного комитета по Башкирии уточнили, что на заводе воспламенилась газовоздушная смесь. Работники получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, — ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса. На месте взрыва работают сотрудники СК, МВД, МЧС и других экстренных служб, причины возгорания устанавливаются.

По данным «РБК Уфа», «Авангард» занимается расснаряжением боеприпасов и утилизацией взрывчатых веществ, а также производит взрывчатые вещества, спецпродукцию, тару и комплектующие для систем реактивного залпового огня (РСЗО) по государственному оборонному заказу.

В конце 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о преобразовании «Авангарда» в акционерное общество и передаче 100% его акций «Ростеху». Росимуществу поручили в течение 60 месяцев провести реорганизацию предприятия и передать его в ведение госкорпорации.

В феврале 2024 года «Авангард» попал под санкции Евросоюза.