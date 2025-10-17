Путин возмутился западными СМИ, называвшими террористов повстанцами

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Reuters )

Западные средства массовой информации в начале 2000-х злоупотребляли свободой прессы и играли фактами, называя террористов повстанцами. Об этом в ходе выступления, посвященного 20-летию канала RT, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«До сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами», — сказал глава государства.

По мнению президента, информация подавалась западными СМИ таким образом, чтобы вызвать у мира сочувствие «мерзавцам и детоубийцам».

Путин заявил, что из-за отсутствия у России за пределами страны «своего мощного голоса» было сложно информационно защищать правду и отстаивать истинную картину происходящего.

Ранее Путин говорил, что почти во всех западных странах «развернули откровенную травлю российских корреспондентов» и вешают «без разбора» на них ярлык кремлевских пропагандистов.

Президент отметил, что запрет российских телеканалов и введение прямой цензуры «противоречат демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации».