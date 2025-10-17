Путин возмутился западными СМИ, называвшими террористов повстанцами
Западные средства массовой информации в начале 2000-х злоупотребляли свободой прессы и играли фактами, называя террористов повстанцами. Об этом в ходе выступления, посвященного 20-летию канала RT, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«До сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами», — сказал глава государства.
По мнению президента, информация подавалась западными СМИ таким образом, чтобы вызвать у мира сочувствие «мерзавцам и детоубийцам».
Путин заявил, что из-за отсутствия у России за пределами страны «своего мощного голоса» было сложно информационно защищать правду и отстаивать истинную картину происходящего.
Ранее Путин говорил, что почти во всех западных странах «развернули откровенную травлю российских корреспондентов» и вешают «без разбора» на них ярлык кремлевских пропагандистов.
Президент отметил, что запрет российских телеканалов и введение прямой цензуры «противоречат демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?