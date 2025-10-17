 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин возмутился западными СМИ, называвшими террористов повстанцами

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Reuters )

Западные средства массовой информации в начале 2000-х злоупотребляли свободой прессы и играли фактами, называя террористов повстанцами. Об этом в ходе выступления, посвященного 20-летию канала RT, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«До сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами», — сказал глава государства.

По мнению президента, информация подавалась западными СМИ таким образом, чтобы вызвать у мира сочувствие «мерзавцам и детоубийцам».

Путин заявил, что из-за отсутствия у России за пределами страны «своего мощного голоса» было сложно информационно защищать правду и отстаивать истинную картину происходящего.

Что происходит вокруг подготовки новой встречи Путина и Трампа. Главное
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Ранее Путин говорил, что почти во всех западных странах «развернули откровенную травлю российских корреспондентов» и вешают «без разбора» на них ярлык кремлевских пропагандистов.

Президент отметил, что запрет российских телеканалов и введение прямой цензуры «противоречат демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин СМИ Запад террористы свобода прессы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Обвинение запросило восемь лет для журналистки «Дождя» Монгайт
Политика
Суд заменил остаток срока журналистке Баязитовой на принудительные работы
Общество
Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме Политика, 20:32
«Суспільне» раскрыло повестку встречи Зеленского с Трампом Политика, 20:22
Особый режим ввели в больнице Стерлитамака после взрыва на заводе Общество, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:18
Путин возмутился западными СМИ, называвшими террористов повстанцами Политика, 20:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на убийство военкора Зуева Политика, 20:02
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 20:00
«Матч ТВ» бесплатно покажет Эль-Класико на сайте и в приложении Спорт, 20:00
Канатная дорога в Лужниках остановилась до конца дня из-за задымления Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Португальский мотогонщик погиб в результате аварии на Ралли Марокко Спорт, 19:54
Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии Политика, 19:54