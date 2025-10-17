ERR сообщил о желании властей в Эстонии снести памятник Красной армии

Фото: Alexandre.ROSA / Shutterstock

Власти эстонского города Силламяэ хотят снести памятник красноармейцам, но не могут это сделать по закону, сообщает телерадиокомпания ERR.

Речь идет о монументе, изображающем лица трех солдат Красной армии. Он был установлен в 1975 году в честь 30-летия победы СССР над нацистской Германией. Когда в Эстонии еще были разрешены шествия «Бессмертного полка», этот памятник был конечной точкой шествия.

Рабочая группа по советским памятникам при правительстве Эстонии еще в 2022-м рекомендовала, чтобы этот памятник был демонтирован. Однако городские власти ссылаются на отсутствие законодательства, позволяющего его демонтировать. По словам Владимира Высоцкого, председателя комитета по образованию и культуре городского собрания Силламяэ, мемориал сделан максимально нейтральным. «На мемориальной доске, например, есть маленькая звездочка, но в целом невозможно точно сказать, какую сторону представляет этот солдат», — сказал он.

По словам директора Военного музея Хеллар Лилль, в Эстонии в общественных местах находится 25 памятников красноармейцам, которые не были демонтированы из-за конфликта между частным владельцем и местным самоуправлением. Памятник в Силламяэ — один из них.

В феврале 2023 года парламент Эстонии принял поправки к Строительному кодексу и Закону о планировании, которые направлены на упрощение процедуры сноса советских памятников и символов. Эти поправки предусматривают, что «публично видимая часть здания, а также памятник, скульптура, мемориал и сооружение такого рода не должны поощрять ненависть, поддерживать или оправдывать деятельность режима оккупации». Однако президент наложил вето на этот закон.

16 октября 2025-го в эстонском городе Курессааре на южном берегу острова Сааремаа началось перезахоронение останков из братской могилы казненных во время немецкой оккупации (в 1941–1944 годах) советских граждан. Речь может идти об останках 215 человек. Установленный на месте братской могилы в 1965 году памятник демонтируют и перенесут на территорию военного музея Сырве.

Власти России неоднократно критиковали эстонское правительство за снос советских памятников. Так, в августе 2025 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со случаем в эстонском городе Кохтла-Ярве, где «с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу».