На Урале иеромонаха оштрафовали на 100 тыс. руб. за повторную дискредитацию армии

На Урале иеромонаха оштрафовали на 100 тыс. руб. за дискредитацию армии

Верхотурский районный суд Свердловской области огласил приговор Евгению Пинчуку, известному также как иеромонах Никандр, по уголовному делу о повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК), следует из карточки дела на сайте суда. Его приговорили к штрафу в размере 100 тыс. руб., уточняет ТАСС.

Дело о повторной дискредитации армии против Пинчука завели в конце июня из-за публикации от 30 марта на его странице во «ВКонтакте», в которой, как сообщал источник ТАСС, охарактеризовал действия российских Вооруженных сил как захватнические.

Первое административное дело о дискредитации против иеромонаха завели еще в марте. 14 марта суд обязал Пинчука заплатить 35 тыс. руб. Основанием для этого также стали публикации во «ВКонтакте», где, как говорится в приговоре, он критикует цели операции на Украине.