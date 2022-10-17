На Урале иеромонаха оштрафовали на 100 тыс. руб. за дискредитацию армии
Верхотурский районный суд Свердловской области огласил приговор Евгению Пинчуку, известному также как иеромонах Никандр, по уголовному делу о повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК), следует из карточки дела на сайте суда. Его приговорили к штрафу в размере 100 тыс. руб., уточняет ТАСС.
Дело о повторной дискредитации армии против Пинчука завели в конце июня из-за публикации от 30 марта на его странице во «ВКонтакте», в которой, как сообщал источник ТАСС, охарактеризовал действия российских Вооруженных сил как захватнические.
Первое административное дело о дискредитации против иеромонаха завели еще в марте. 14 марта суд обязал Пинчука заплатить 35 тыс. руб. Основанием для этого также стали публикации во «ВКонтакте», где, как говорится в приговоре, он критикует цели операции на Украине.