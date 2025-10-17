Тейлор: флаг США со свастикой появился в результате намеренной кампании

Конгрессмен объяснил появление флага США со свастикой в своем офисе

Дейв Тейлор (Фото: taylor.house.gov)

Флаг США с изображением свастики, появившийся в офисе американского конгрессмена-республиканца Дейва Тейлора, является частью организованной против партии кампании, а сама эмблема нацистского режима была замаскирована и не видна невооруженным глазом.

Об этом говорится в заявлении Тейлора, опубликованном на его странице на сайте конгресса США.

По словам политика, жертвами кампании стали несколько офисов Республиканской партии, которые получили американские флаги со скрытыми символами свастики. Тейлор отметил, что флаги внешне напоминали обычные и не вызвали подозрений.

«После всестороннего внутреннего расследования я уверен, что ни один сотрудник моего офиса не стал бы сознательно демонстрировать такой символ», — заявил республиканец и уточнил, что флаг был немедленно снят после обнаружения изображения.

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил изданию, что наличие свастики на флаге было видно «невооруженным глазом».

Ранее Politico сообщило, что в офисе Тейлора заметили американский флаг с изображением свастики, висящий на стене вместе с Конституцией США и календарем конгресса.

Конгрессмен назвал появление флага со свастикой результатом вандализма или злого умысла и поручил начать расследование.

Как отмечает издание, инцидент произошел после публикации Politico о чате в мессенджере Telegram, где лидеры молодежного крыла Республиканской партии шутили на тему холокоста и восхваляли Гитлера.

Полиция Капитолия не дала комментариев о ситуации, поскольку их офис временно закрыт из-за приостановки финансирования федерального правительства.