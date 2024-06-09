В Женеве запретят демонстрацию свастики

Женева, Швейцария (Фото: Bernard Jaubert / imagebroker.com / Global Look Press)

В Женеве запретят демонстрацию в общественных местах символов ненависти, в том числе свастики. Об этом сообщает журнал Léman Bleu.

Такое решение приняли жители швейцарского кантона на состоявшемся 9 июня референдуме по изменению Конституции региона. За запрет символов проголосовали 84,75%.

Женева станет первым кантоном, включившим в свой Основной закон запрет на демонстрацию или ношение в общественных местах символов, эмблем и других знаков ненависти, в частности нацистского символа. На федеральном уровне такого запрета пока не существует, отмечает Léman Bleu.

Регион также станет первым, чьи власти потребуют от государства проведения политики по борьбе с дискриминацией и ненавистью.

В апреле 2024 года Reuters сообщил, что нижняя палата швейцарского парламента проголосовала за принятие предложения о запрете публичной демонстрации расистских и экстремистских символов, в первую очередь нацистской символики. Инициативу поддержали 133 члена нижней палаты, 38 высказались против и 17 воздержались. Согласно действующему законодательству, в Швейцарии запрещено демонстрировать экстремистскую символику лишь тогда, когда это делается с целью продвижения расистской идеологии.