В Женеве запретят демонстрацию свастики
В Женеве запретят демонстрацию в общественных местах символов ненависти, в том числе свастики. Об этом сообщает журнал Léman Bleu.
Такое решение приняли жители швейцарского кантона на состоявшемся 9 июня референдуме по изменению Конституции региона. За запрет символов проголосовали 84,75%.
Женева станет первым кантоном, включившим в свой Основной закон запрет на демонстрацию или ношение в общественных местах символов, эмблем и других знаков ненависти, в частности нацистского символа. На федеральном уровне такого запрета пока не существует, отмечает Léman Bleu.
Регион также станет первым, чьи власти потребуют от государства проведения политики по борьбе с дискриминацией и ненавистью.
В апреле 2024 года Reuters сообщил, что нижняя палата швейцарского парламента проголосовала за принятие предложения о запрете публичной демонстрации расистских и экстремистских символов, в первую очередь нацистской символики. Инициативу поддержали 133 члена нижней палаты, 38 высказались против и 17 воздержались. Согласно действующему законодательству, в Швейцарии запрещено демонстрировать экстремистскую символику лишь тогда, когда это делается с целью продвижения расистской идеологии.
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