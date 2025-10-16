В офисе конгрессмена-республиканца заметили флаг США со свастикой

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В офисе американского конгрессмена-республиканца Дейва Тейлора заметили американский флаг с изображением свастики, пишет Politico. Судя по фотографии, сделанной во время онлайн-совещания, он висел на стенке вместе с карманной Конституцией США и календарем конгресса.

Конгрессмен Тейлор отреагировал на инцидент заявлением, что этот «отвратительный символ» не отражает ценностей его команды, и распорядился начать тщательное расследование совместно с полицией Капитолия. Представитель политика предположил, что флаг мог появиться в результате вандализма или чьего-то злого умысла.

Инцидент произошел на следующий день после публикации Politico о скандальном чате в мессенджере Telegram, где лидеры молодежного крыла Республиканской партии допускали расистские высказывания, шутили на тему холокоста и восхваляли Гитлера. Полиция Капитолия пока не может прокомментировать ситуацию со флагом, поскольку их офис временно закрыт из-за приостановки финансирования федерального правительства.