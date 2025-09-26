РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber»

Единый маркетплейс для грузового транспорта создадут в рамках разработки цифровой транспортной платформы. Проект призван разгрузить бизнес и станет аналогом «Госуслуг» в транспортной отрасли

РЖД и «Росатом» разрабатывают маркетплейс для грузового транспорта с прозрачным механизмом заказа мультимодальных цифровых услуг. Об этом на форуме World Atomic Week 26 сентября заявил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.

Мультимодальные перевозки — это способ доставки грузов с использованием разных видов транспорта. Маркетплейс выступит как единая площадка для организации процесса таких перевозов и составления маршрутов.



«У нас есть идея сделать некий грузовой Uber, то есть единый маркетплейс, где будет прозрачный механизм заказа мультимодальных цифровых услуг. Сейчас мы совместно с «Росатомом» к этому проекту приступаем», — рассказал Чаркин.

По его словам, проект реализуется в рамках разработки Национальной цифровой транспортной логистической платформы (НЦТЛП). «Этот проект позволит разгрузить бизнес с точки зрения электронного документооборота, также должно появиться «единое окно» — аналог «Госуслуг» в транспортной отрасли», — добавил он.

НЦТЛП — новая государственная информационная система, определяющая единые стандарты цифрового взаимодействия участников транспортно-логистической работы и органов госуправления, говорится на сайте Минтранса. Процесс создания платформы запущен постановлением правительства № 908 от 3 июля 2024 года «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов. Платформа должна объединить цифровые логистические сервисы на единой платформе, стать службой единого окна для бизнеса и власти. Одна из целей — внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом.