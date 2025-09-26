 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber»

Единый маркетплейс для грузового транспорта создадут в рамках разработки цифровой транспортной платформы. Проект призван разгрузить бизнес и станет аналогом «Госуслуг» в транспортной отрасли
Евгений Чаркин
Евгений Чаркин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

РЖД и «Росатом» разрабатывают маркетплейс для грузового транспорта с прозрачным механизмом заказа мультимодальных цифровых услуг. Об этом на форуме World Atomic Week 26 сентября заявил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.

Мультимодальные перевозки — это способ доставки грузов с использованием разных видов транспорта. Маркетплейс выступит как единая площадка для организации процесса таких перевозов и составления маршрутов.

«У нас есть идея сделать некий грузовой Uber, то есть единый маркетплейс, где будет прозрачный механизм заказа мультимодальных цифровых услуг. Сейчас мы совместно с «Росатомом» к этому проекту приступаем», — рассказал Чаркин.

РЖД и FESCO создадут СП для разработки цифровой транспортной платформы
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

По его словам, проект реализуется в рамках разработки Национальной цифровой транспортной логистической платформы (НЦТЛП). «Этот проект позволит разгрузить бизнес с точки зрения электронного документооборота, также должно появиться «единое окно» — аналог «Госуслуг» в транспортной отрасли», — добавил он.

НЦТЛП — новая государственная информационная система, определяющая единые стандарты цифрового взаимодействия участников транспортно-логистической работы и органов госуправления, говорится на сайте Минтранса. Процесс создания платформы запущен постановлением правительства № 908 от 3 июля 2024 года «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов.

Платформа должна объединить цифровые логистические сервисы на единой платформе, стать службой единого окна для бизнеса и власти. Одна из целей — внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
РЖД Росатом грузоперевозки маркетплейс логистика Uber цифровизация
Материалы по теме
Платформа грузоперевозок «Монополия» привлечет крупного инвестора
Технологии и медиа
FESCO получила контроль над частью активов морского порта на Камчатке
Бизнес
РЖД предложили повысить цену «парковки» вагонов на путях
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:53
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:52
Более 2,5 млн раз в год врачи используют изотопы «Росатома» Тренды, 11:49
Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом Общество, 11:47
Связь будущего: как меняются корпоративные коммуникации Тренды, 11:41
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber» Бизнес, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине Спорт, 11:28
Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете Политика, 11:27
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио Политика, 11:26
Как перевести садовый дом в жилой. Инструкция Росреестра Недвижимость, 11:23
Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео Политика, 11:23
Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского Политика, 11:22
Концепт-шеф Александр Ермаков рассказал о сложностях в работе с зумерами Life, 11:21