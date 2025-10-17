В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар

Video

В Пушкино Московской области пожарные тушат огонь в здании по производству и розливу автомобильных масел, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, горит чердачное помещение, площадь пожара — 2,5 тыс. кв. К его ликвидации привлекли 69 сотрудников и 24 единицы техники. На кадрах с места происшествия, виден густой дым, а также языки пламени. На видео также показана работа пожарного, который тушит из шланга огонь.

На опубликованной МЧС фотографии видно, как дым окутал парковку, а прохожий, идя по ней, прикрывает лицо одеждой. Снимок запечатлел и пожарную технику.

В начале октября в Москве на Волгоградском проспекте загорелось трехэтажное административное здание. Здание, где начался пожар, находится напротив выхода из метро «Текстильщики» и одноименной станции МЦД. В МЧС тогда заявили, что пожар потушили на площади 700 кв. м.