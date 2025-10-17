 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар

В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар
Video

В Пушкино Московской области пожарные тушат огонь в здании по производству и розливу автомобильных масел, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, горит чердачное помещение, площадь пожара — 2,5 тыс. кв. К его ликвидации привлекли 69 сотрудников и 24 единицы техники. На кадрах с места происшествия, виден густой дым, а также языки пламени. На видео также показана работа пожарного, который тушит из шланга огонь.

На опубликованной МЧС фотографии видно, как дым окутал парковку, а прохожий, идя по ней, прикрывает лицо одеждой. Снимок запечатлел и пожарную технику.

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке
Общество
Спасатели МЧС России ликвидируют&nbsp;пожар в многоквартирном жилом доме на площади 1000 квадратных метров в Луганске, 16&nbsp;октября 2025 года

В начале октября в Москве на Волгоградском проспекте загорелось трехэтажное административное здание. Здание, где начался пожар, находится напротив выхода из метро «Текстильщики» и одноименной станции МЦД. В МЧС тогда заявили, что пожар потушили на площади 700 кв. м.

Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
ЦБ отметил постепенный рост выдач рыночной ипотеки с начала 2025 года Недвижимость, 14:26
МВД объявило в розыск аналитика Крутихина Общество, 14:21
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА Спорт, 14:15
В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар Общество, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков Общество, 14:09
Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов Политика, 14:08
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Международная федерация тенниса решила сменить название Спорт, 14:04
В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации Общество, 14:01
Трейдеры устроили распродажу акций банков США из-за опасений кризиса Инвестиции, 13:56
Ford направит в сервис почти 625 тыс. автомобилей. В чем причины Авто, 13:55
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций Политика, 13:54
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова Общество, 13:48
Whoosh ввел ограничения для инсайдеров при торговле бумагами компании Инвестиции, 13:48