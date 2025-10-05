 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На юго-востоке Москвы произошел крупный пожар

МЧС: на Волгоградском проспекте в Москве загорелось трехэтажное здание

Трехэтажное административное здание загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба МЧС и назвала пожар крупным.

В тушении огня участвуют около 70 сотрудников ведомства и 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля частично обрушилась; огонь охватил 700 кв. м, его локализовали. Как следует из видеозаписей очевидцев, поднимается густой столб черного дыма.

Здание находится напротив выхода из метро «Текстильщики» и одноименной станции МЦД. АГН «Москва» пишет, что речь идет о складе рядом с заводом «Москвич», где хранятся аккумуляторные батареи.

Позднее в МЧС уточнили, что огонь охватил 300 «квадратов», на месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.

