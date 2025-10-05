На юго-востоке Москвы произошел крупный пожар
Трехэтажное административное здание загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба МЧС и назвала пожар крупным.
В тушении огня участвуют около 70 сотрудников ведомства и 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля частично обрушилась; огонь охватил 700 кв. м, его локализовали. Как следует из видеозаписей очевидцев, поднимается густой столб черного дыма.
Здание находится напротив выхода из метро «Текстильщики» и одноименной станции МЦД. АГН «Москва» пишет, что речь идет о складе рядом с заводом «Москвич», где хранятся аккумуляторные батареи.
Позднее в МЧС уточнили, что огонь охватил 300 «квадратов», на месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов